Sanremo 2023 | Chiara Ferragni discute con Fedez sul palco dopo il bacio tra il marito e Rosa Chemical

sarà ricordato come il Festival dagli ascolti record: per la serata finale sono stati 12 milioni 256mila i telespettatori incollati al televisore, per uno share pari al 66%. La media va ...A dare un tocco surreale alla partecipazione di Paoli ac'è un video rubato nel dietro le quinte del Festival, girato prima dell'ospitata di Paoli. Si vede Amadeus che si presenta e stringe ...

(Adnkronos) – “E’ sembrato quasi salomonico l’esito della presenza di Zelensky al festival di Sanremo. Non più un video per dare voce alla tragedia del popolo ucraino. Ma una lettera più discretamente ...La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle 21.25 all'1.59 e quindi non ...