Sanremo 2023 | bacio tra Fedez e Rosa Chemical | improvvisazione o era tutto studiato?

Leggi su tvzap

(Di domenica 12 febbraio 2023) News Tv. Durante la serata finale didurante la sua esibizione ha sorpreso tutti con un. In un primo momento sembrava che il rapper piemontese, in gara alla kermesse con “Made in Italy“, avesse improvvisato un siparietto durante la sua performance. Tra l’altro è diventato virale il video della reazione di Chiara Ferragni nei confronti del marito. In molti però hanno osservato un dettaglio che farebbe proprio pensare ad una scena tutta organizzata prima. Di cosa stiamo parlando?, iltraera nei piani?a un certo punto della performance alla serata finale del Festival è ...