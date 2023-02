Sanremo 2023 | ascolti da incorniciare | la finale si chiude con il 66% di share Maria De Filippi con “C’è posta per te” si ferma al 12 | 3%

(Di domenica 12 febbraio 2023) Edizione da. “” saluta il pubblico conrecord: la quinta serata è stata vista da ben 12.256.000 con il 66% di. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21.25 alle 23.54, ha conquistato 14.423.000 e il 62,7% mentre la seconda parte, dalle 23.58 alle 2, è stata seguita da 9.424.000 con il 73,8% di. L’anteprima “Start”, dalle alle, ha ottenuto 13.389.000 e il 57,7%. L’Amadeus Quater coni risultati record in valori assoluti, nonostante la tv generalista subisca da tempo un calo della platea, e segnarecord in(con nuovo sistema di rilevazione) con Mediaset riaccesa dopo circa quindici anni. Canale 5 ha deciso infatti di trasmettere in prime time il “C’è ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche La classifica finale di: vince Marco Mengoni L'ironia di Fiorello su: "Festival stupendo, domani dirigenti Rai tutti a casa" Tananai porta ...È stata un vero e proprio tour de force fino a tarda notte, ma la finale dinon ha deluso le aspettative. Uno dei momenti più attesi, il culmine di cinque giornate intense e dedicate alla musica made in Italy che quest'anno come mai prima sono riuscite a ...

Sanremo 2023, il gestaccio dietro Amadeus: il video virale Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, Gino Paoli e la quasi gaffe sui tradimenti: Amadeus lo blocca TGCOM

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023: vince Marco Mengoni la Repubblica

Marco Mengoni trionfa a Sanremo 2023: “Dedico la vittoria a tutte le donne”, la classifica definitiva Il Riformista

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle ...Il vincitore della 73esima edizione del Festival Di Sanremo è Marco Mengoni. Dopo 10 anni, il cantante è tornato a stringere il premio tra le mani sul palco dell’Ariston. Con il suo sorriso e la sua ...