Sanremo 2023 | Arisa su Anna Oxa | “Prima o poi berremo l’acqua in cui stiamo piscian** Lei almeno fa il tentativo di sensibilizzare le coscienze”

(Di domenica 12 febbraio 2023) CheOxa sia un’icona della musica italiana e che abbia una voce incredibile non è argomento di discussione. Che la sua Sali (Canto dell’anima) sia bella, ecco, è già più oggetto di dubbio. L’artista, attraverso la sua manager Milly Milano, ha fatto sapere che i giornalisti che hanno dato voti bassi al suo brano hanno forse problemi di “analfabetismo funzionale”. E va be’. Tra chi ha molto apprezzato Oxa c’è: “A me piace. Per lo meno fa ildiledelle persone, piuttosto che lasciarsi andare al nulla assoluto del vale tutto e nessuno dice niente.o poiin cuipis***ndo”, le parole della cantante su Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.