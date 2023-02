Sanremo 2023 | Amadeus | “Se mi mandano via me ne vado” E nega la disponibilità ad andare avanti “con idee o imposizioni di qualcun altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dopo quattro serate record dal punto di vista dello share,posta a casa una finale col 66% e 12.256.000 milioni di spettatori. Poco, anzi niente, ha potuto la controprogrammazione Mediaset con tanto di Maria De Filippi al timone di C’è Posta per Te (12,4% di share). E in conferenza stampa il conduttore e direttore artistico del Festival, anche tenendo conto delle polemiche politiche, è stato dritto nel rispondere alla domanda sulla quinta edizione diche, al momento, è sua: “Se mivia me ne. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qui, ne prenderei atto, conservando quattro anni bellissimi. Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi ...