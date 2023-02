San Valentino | a Napoli una serata con gli spettri innamorati

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe vicende dei fantasmiche popolano una città magica, un buffet di degustazioni e le note della tradizione partenopea dal Seicento all’Ottocento: sono gli ingredienti dello spettacolo ‘San, fantasmi d’amore‘ di Annamaria Russo in programma martedì 14 febbraio (ore 20.30) presentato da Il Pozzo e il Pendolo Teatrocon Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa. “è una città imprevedibile – affermano i promotori dello spettacolo – Dietro il suo volto solare e scanzonato si nasconde un profilo lunare e inquietante, una città che si svela a tratti e non a tutti.è una città magica, e chi vuole conoscerla davvero deve essere disposto a seguire i sentieri tracciati dalle mille voci che arrivano dal passato, dai sussurri ...

...//lamialiguria.it/2023/01/liguria - love - alone/ per partecipare al concorso social di Regione Liguria che ha l'obiettivo di raccontare le storie d'amore più belle die celebrare l'...Livorno 12 febbraio 2023 - Rubrica Astri di Andrea - La settimana astrologica di, dal 13 al 19 febbraio La settimana disarà caratterizzata dalla congiunzione di Venere; il pianeta dell'amore, e Nettuno; il pianeta romantico per eccellenza, nel ...

India, il governo tenta di sostituire San Valentino con la Giornata dell'abbraccio alla mucca la Repubblica

Per San Valentino arriva il sexy menù Virgilio

San Valentino 2023, alla scoperta dei 20 ristoranti più romantici di Venezia Sky Tg24

A San Valentino cena romantica da Alessandro Borghese, ma quanto costa nel suo ristorante Trend-online.com

Questa volta l’artista si è cimentato in un opera dedicata all’amore proprio in vista di San Valentino. Le coppie che si affacceranno dal muraglione del borgo di Termoli potranno godere della ...L’appuntamento era per le 12 di domenica 12 febbraio, nella centralissima piazza Boschiassi. L’invito a partecipare era apparso il giorno prima, sulla ...