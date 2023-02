San Valentino 2023 | previsioni meteo fino al 14 febbraio | sole su quasi tutta Italia

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 12 febbraio 2023) Unvariabile accompagna l’verso San. Oggi, domenica 12, la giornata si apre con ilsututte le regioni, salvo più nuvole, in mattinata, sui versanti Adriatici. Entro la sera le condizioni vanno però a peggiorare, con nubi e precipitazioni sparse al Sud, che dalla Puglia passeranno in Basilicata, in Calabria e in Sicilia. Già da lunedì 13 la situazione potrebbe però cambiare, grazie a un vasto campo anticiclonico, che migliorerà le condizioni soprattutto sui territori meridionali (LE).