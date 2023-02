San Valentino | 100% di sconto per gli innamorati di Moby e Tirrenia che viaggiano in coppia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sanè la Festa degli, che consono anche e soprattutto glidel piacere di navigare verso le spiagge più belle di Sardegna, Sicilia e Corsica.della comodità e della flessibilità degli orari e delle destinazioni delle navi delle due compagnie.della straordinaria qualità dei servizi di bordo, a partire dalla ristorazione, sempre contraddistinta da stagionalità e freschezza degli ingredienti.delle offerte che rendono ancora più conveniente viaggiare con. E così per Sanarriva una nuova promozione che prevede unodel 100 per cento per ogni passeggero che ...