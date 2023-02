Sampdoria senza difesa! Assenze | cessioni e squalifiche | pronto ex Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)in totale emergenza in difesa in vista della sfida di lunedì contro l’. Tradi mercato,e infortuni, Dejan Stankovic dovrà reinventarsi una difesa tutta nuova. Secondo Tuttosport questa mattina,un ex giocatore nerazzurro.DIFESA – Emergenza in difesa per ladi Dejan Stankovic in vista della sfida casalinga contro l’. Considerando l’indisponibilità dell’infortunato Gunter, lo stato influenzale di Murru che ieri non si è allenato e la cessione di Colley al Besiktas, riducono ai minimi termini le possibilità di scelta per il tecnico blucerchiato. Inoltre, anche la squalifica di Leris non permette nemmeno l’arretramento di Zanoli. A questo punto Stankovic sarà costretto a rispolverare l’ex ...