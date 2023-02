Sampdoria | l’ex Kutuzov | «Ecco lo strumento per salvare il club»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023)dellasi dice sicuro di avere loperildal fallimento: si chiama SportexVitaliha annunciato di avere in mano unodigitale, chiamato Sportex, per poterladal fallimento.le dichiarazioni rilasciate dalattaccante blucerchiato ai microfoni di Radio Sportiva. DICHIARAZIONI – «Mi viene da piangere. La parabola è questa, anche se arriva qualche soldo per pagare gli stipendi. Bisogna trovare le risorse economiche per non far fallire ile gli strumenti per uscire da questa situazione. Io ho unodigitale ...