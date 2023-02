(Di domenica 12 febbraio 2023) Bergamo. “nelal di là della”, questo il titolo dell’iniziativa di punta diper l’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, che è anche la terza tappa del progettolanciato da Lorenzo Giusti nel 2018. Gesto simbolico, rito iniziatico, sintesi di caduta e liberazione, ilnelè di per sé un archetipo della tensione verso l’ignoto, del desiderio di andare oltre. Il più famosoneldella storia dell’risale al quinto secolo a.C.: l’anonimo tuffatore dipintotomba di Paestum, dall’esile corpo proteso verso l’abisso, è stato interpretato in chiave escatologica come metafora del passaggio ...

festival in cui tanti hanno messo in scena la loro sofferenza come in un grande Instagram ... che ha una forte emotività, che vive 'il digitale, l'uomo e l'animale" " potrebbe fare ildi ...... dallo schermo di uno smartphone alla tv, ilera un triplo carpiato invece le è riuscito al primo colpo. Stratega com'è, difficilmente cederà alle lusinghe del piccolo schermo, almeno non...

“Salto nel vuoto”, alla Gamec affascinante viaggio fra arte e ricerca sulla materia BergamoNews.it

Bergamo, alla GAMeC l'arte del presente e del passato fanno insieme un "salto nel vuoto" la Repubblica

Un Salto nel vuoto a Bergamo L'opera d'arte nell'era post-digitale BeBeez

Salto nel vuoto: recensione della mostra alla GAMeC di Bergamo Interni

"Vi saluto". Poi il salto nel vuoto: il tragico gesto del 25enne ilGiornale.it

Nel marzo 1998 muoiono suicidi Rosas Soledad ed Edoardo Massari ... «proponiamo una campagna di lotta contro Finmeccanica piovra assassina». Pure il salto di qualità nelle azioni violente viene messo ..."La nostra avversaria è stata costruita dichiaratamente per fare il salto in A2 - commenta Massimo Angelucci - con giocatori di categoria superiore e con grande esperienza soprattutto sotto canestro, ...