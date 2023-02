Salto con gli sci | Granerud trionfa in gara-2 a Lake Placid davanti a Wellinger e Kraft

(Di domenica 12 febbraio 2023) Halvor Egnerdomina-2 sul trampolino grande die allunga ulteriormente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2022-2023. Il fuoriclasse norvegese è stato il migliore in entrambe le serie odierne, rifilando oltre 10 punti agli inseguitori e centrando il decimo successo della stagione (il 23° in carriera). Salgono sul podio anche il tedesco Andreas(dopo il significativo successo di ieri in-1) e l’austriaco Stefan, separati da soli otto decimi di punto in favore del 27enne teutonico ma con un distacco superiore agli 11 punti da unin stato di grazia. Vicini alla top3 il tedesco Karl Geiger e Ryoyu Kobayashi, rispettivamente quarto e ...

Halvor Granerud domina la seconda gara di questo fine settimana di Coppa del Mondo digli sci a Lake Placid , negli Stati Uniti. Il norvegeseun punteggio totale di 287.6 al termine delle due prove odierne, ha superato il tedesco e vincitore di ieri Wellinger (276.1) e l'...Per ilostacoli impegno in LB80 a None per i cavalieri e amazzoni del SIV. Giulia Grasso e Alexia Jacquemod, entrambe in sella Victor, hanno chiuso bei percorsi netti,zero penalità così ...

Salto con gli sci: Wellinger torna alla vittoria a Lake Placid, battuto Kobayashi, male gli azzurri NEVEITALIA.IT

Salto con gli sci: Pinkelnig torna al successo a Hinzenbach, in serata gli uomini di scena a Lake Placid NEVEITALIA.IT

Salto con gli sci, Kubacki e Zyla regalano la vittoria alla Polonia nella prova a coppie di Lake Placid. Italia nona OA Sport

Salto con gli sci, Lake Placid 2023: Granerud batte Wellinger, Bresadola 42esimo SPORTFACE.IT

Salto con gli sci femminile, doppietta Austria in gara-2 a Hinzenbach con Kreuzer davanti a Pinkelnig. Top20 per Lara Malsiner OA Sport

Halvor Egner Granerud domina gara-2 sul trampolino grande di Lake Placid e allunga ulteriormente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023. Il ...Di recente si è infatti parlato di crisi per Belen e Stefano e addirittura di matrimonio saltato per Cecilia e Ignazio (la coppia ... Belen e Stefano, Cecilia e Ignazio stanno ancora insieme Belen e ...