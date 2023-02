Salernitana | Nicola | 'Bonazzoli o Piatek? Ci sarà spazio per tutti'

Commenta per primo A fine campionato ladovrà versare 12 milioni nelle casse del Villarreal se vorrà riscattare il cartellino di Boulaye Dia , punta di diamante del gioco die tra i migliori realizzatori del nostro ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Verona Ci ...

SALERNITANA, NICOLA: "ENTUSIASMO PER CONQUISTARE CIO' CHE VOGLIAMO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Verso Verona, Nicola: 'Domani scontro salvezza. Possibilità per tutti di giocare' SalernitanaNews.it

LIVE TMW - Salernitana, Nicola: "Entusiasmo e consapevolezza per fare risultato a Verona" TUTTO mercato WEB

SALERNITANA, NICOLA: "A VERONA ESAME DIFFICILE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Verona-Salernitana, Nicola e i dubbi in attacco: Bonazzoli, Piatek e le parole sugli infortunati Tuttosport

Davide Nicola ha presentato così la sfida che attende la Salernitana contro il Verona. Vedendo l'allenamento sembra abbia provato sia la difesa a tre, sia a quattro. Quale idea ha in vista di domani ...Queste le parole del tecnico ella salernitana, Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. "In settimana abbiamo lavorato su diverse soluzioni anche in ...