Sabrent | presentata la nuova USB Type-C Flat Docking Station

Leggi su tuttotek

(Di domenica 12 febbraio 2023) In queste ultime oreha presentato la sua nuovissima USB-C(DS-UFNC) adatta ad ogni tipo di utilizzo LaUSB-C (DS-UFNC) è stata progettata per semplificare la vita dell’utente con un’installazione a due unità e senza alcun tipo di attrezzi. Supporta un’unità SSD M.2 PCIe NVMe e un’unità SSD/HDD SATA da 2,5?/3,5? in modalità singola o doppia unità per il trasferimento dei dati e la clonazione offline con indicatori LED chiari. L’unità M.2 viene mantenuta fresca durante il funzionamento per evitare il throttling grazie a un dissipatore M.2 integrato. Inoltre include un pad termico. Qualunque sia il vostro sistema di archiviazione, questarenderà al ...