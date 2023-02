Ruvo di Puglia | mostra i muscoli | l’IVPC Delfes Avellino crolla in casa

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, rimedia la seconda sconfitta di fila. Esordio amaro per il coach Andrea Crosariol, arrivato dopo la separazione con Giovanni Benedetto. Al Pala del Mauro di, passa la capolistadicon il punteggio finale di 53-69. Gara sempre in gestione per i pugliesi guidati da coach Federico Campanella. Prova superlativa di Valesin, Ammannato e Fontana: tutti e tre in doppia cifra (10 punti). Non bastano i 14 punti di Eliantonio e Sandri 12 per i biancoverdi. “E’ stata una partita molto fisica – spiega Crosariol nel post gara – Abbiamo provato a sistemarci in settimana, visto con la zona però ovviamente abbiamo sofferto lo stesso. Qualche concetto nuovo si è visto, naturalmente in quattro o cinque ...