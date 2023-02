Rugby | Sei Nazioni 2023 | l’Inghilterra domina con mischia e maul | Italia battuta nettamente a Twickenham

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si è appena conclusa ala sfida tra gli azzurri di Kieran Crowley e, match che chiudeva la seconda giornata del Guinness Sei. In campo due squadre uscite sconfitte all’esordio, ma con umori ben diversi.che va a caccia del primo successo di sempre con gli inglesi, britannici alla ricerca di un successo per scacciare la crisi. Ecco come è andata. Avvio molto attento dell’che dopo un minuto conquista una punizione e può andare in attacco. Azzurri però in ritardo nei punti d’incontro e alla fine fallo fischiato contro l’. Al 6’ fiammata inglese con il piede di Farrell, ma nella corsa in area di meta vince Padovani che annulla. Resta in zona d’attacco la squadra di casa, con l’che soffre e ...