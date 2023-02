Rugby | Italia | andiamo a espugnare Twickenham! I 5 motivi per sognare l’impresa storica

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Appuntamento oggi alle 16 a Twickenham per l’Itale gli azzurri sognano che quello di oggi sia un appuntamento con la storia. L’Inghilterra, avversaria di giornata nel secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2023, è una delle due nazionali contro cui l’non ha mai vinto, assieme agli All Blacks. Ma questa volta il tabù può venir sfatato. Ecco perché. Una squadra in crisi. L’Inghilterra arriva dall’anno peggiore della sua storia recente, e non parliamo solo di risultati. La fiducia è scemata sempre più, con Eddie Jones che è stato esonerato a dicembre e Steve Borthwick che ancora deve trovare la quadra per costruire una squadra vincente. Insomma, l’Inghilterra è in costruzione, il ct fa sperimenti ed è il momento migliore per provare a vincere. Un sistema in rosso. L’ultimo anno è stato tragico anche per il sistema ovale inglese. I fallimenti ...