Rugby | Inghilterra-Italia 31-14 | le pagelle degli azzurri Capuozzo perfetto in un match dove tanti steccano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Una sconfitta pesante, quella subita dall’a Twickenham contro l’. Una sconfitta nata dalla netta superiorità britannica in mischia chiusa e in maul,l’raramente ha saputo rispondere. Così sono poche le cose buone uscite dal secondo turno del Sei Nazioni per l’. Ecco i voti ai giocatori. Ange8,5: È la nota positiva della tremenda giornata inglese, sua la prima fiammata al 20’, poi è lui a dare il là all’azione che porta Riccioni in meta. Sempre attento anche sui palloni alti, è la spina nel fianco dell’per quasi 80 minuti. Edoardo Padovani, 7,5: Presente sia in difesa sia sui palloni aerei, salva un paio di situazioni pericolosissime in difesa e regge l’urto britannico. Juan Ignacio Brex, ...

