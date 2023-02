Rossella Di Fuorti | morta nel giorno del compleanno dopo il pranzo di sushi ' Forse una reazione allergica'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Non sapeva di essereal pesce, e mai in passato aveva avuto sintomi che la mettessero in allarme. Proprio per questo,Di, ildel suo quarantesimo, ha ...

Non sapeva di essere allergica al pesce, e mai in passato aveva avuto sintomi che la mettessero in allarme. Proprio per questo,Di, il giorno del suo quarantesimo compleanno, ha scelto un ristorante che prepara sushi e altre pietanze orientali nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli . Ma il pranzo le è stato ...Napoli . Muore dopo aver mangiato sushi al ristorante, aperta un'inchiesta sulla morte diDi, la 40enne morta dopo una cena a base di sushi, in un ristorante a Napoli. La salma della 40enne è stata sequestrata per essere sottoposta all'esame autoptico. La donna ha ...

Di lì in poi non abbiamo capito più niente e siamo precipitati in questa tragedia». La tragedia è quella capitata a Rossella Di Fuorti, madre di due bambini, del quartiere Soccavo, che è morta dopo ...Stampa Sconcerto e dolore in tutto il quartiere di Soccavo, a Napoli, per la morte di Rossella Di Fuorti, la donna di 40 anni, mamma di due bambini, deceduta in casa proprio… Leggi ...