Rosa Chemical senza trucco | le foto sorprendenti

(Di domenica 12 febbraio 2023)è stato uno degli artisti più chiacchierati del Festival di Sanremo 2023. Il cantante è apparso sempre molto truccato e con occhiali da sole, ma spulciando su internet in alcune(anche se con piercing e tatuaggi) e non sembra nemmeno lui.Giovane e talentuoso Manuel Franco Rocati, questo il suo nome di battesimo, ha raggiunto l’ottavo posto con la sua canzone – qui parliamo del significato di Made in Italy – che ha alzato un polverone fin all’uscita del testo. Ieri sera poi, durante la finale della kermesse, l’artista ha portato Fedez sul palco del Teatro Ariston baciandolo in maniera appassionata. Sul web abbiamo trovato alcunein cui non è truccato ed è davvero molto diverso da come apparso alla ...

Quasi 24 ore senza pubblicare nulla sui social . Se non è record per Fedez , poco ci manca. L'amplesso simulato con, ma soprattutto il bacio appassionato, hanno lasciato il segno. Difficile non ricondurre questo 'silenzio' al faccia a faccia - ripreso in video da uno spettatore in platea - con Chiara ...Amadeus: "Se mi manderanno via sarà per le mie idee"e Fedez, i cattivi ragazzi a Sanremo. Il festival dell'amore e della libertà Stefano Coletta: "La politica non mi può giudicare. Gli ...Rosa Chemical, gIANMARIA, Coma Cose e LDA sono i vincitori del bonus solidale ukulele. ActionAid, grazie a loro salgono le donazioni per garantire un’istruzione gratuita e di qualità ai bambini del ...«Quest'anno è stato davvero il festival dell'amore!» Rosa Chemical, sopite a Domenica In, lo sottolinea anche dando un bacio sulla bocca alla conduttrice, incitato dal pubblico dell'Ariston. «Cosa ci ...