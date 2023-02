rosa chemical dice che il bacio a fedez non era concordato ma c' è un video che tradisce il cantante

(Di domenica 12 febbraio 2023) Eccolo pic.twitter.com/pq1FlEgTSr - Ale… (@alepontecorvo) February 12, 2023 Estratto da leggo.it (...)Alcuni giorni prima la finale, durante una puntata di Muschio Selvaggio (podcast in diretta su Rai2 ...

Il dubbio, a questo punto, è lecito: ma l'assenza di Fedez dai social può essere in qualche modo legata al controverso bacio consul palco dell'Ariston Vale la pena fare un passo ...Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha assistito in prima fila alla finale del Festival di Sanremo. Seduto poco distante da Fedez e, la sua espressione mentre assiste al siparietto messo in scena dai due è diventata immediatamente virale. Il pilota durante la puntata è stato molto attivo su Twitter, infatti ha ...

Scandalo Rosa Chemical: simula un atto sessuale con Fedez, lo porta sul palco e lo bacia sulla bocca RaiNews

Chiara Ferragni non ha preso bene il bacio tra Fedez e Rosa Chemical Il video del dietro le quinte Open

Rosa Chemical non lascia ma raddoppia: dopo Fedez, bacia anche Mara Venier in diretta Rai - Il video Open

Sanremo 2023, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez era concordato Il video a Muschio Selvaggio La Gazzetta dello Sport

Ferragni chiama Fedez sul palco dopo lo show di Rosa Chemical, è lite tra i due La Stampa

Sanremo 2023 continua a tenere banco in televisione. Fedez, Egonu, Rosa Chemical, gli Articolo 31 e chi più ne ha più ne metta. Se ...Ancora lui. Che si aggiudica il premio del premi: la gloria eterna. 1) Marco Mengoni - 670 punti 2) Sethu - 500 punti 3) Rosa Chemical - 460 punti 4) Cugini di Campagna - 455 punti 5) Colapesce ...