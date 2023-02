Rosa Chemical bacia Fedez a Sanremo 2023 | Chiara Ferragni | «Senza parole» VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023)continua a far parlare di sè. Qualche politico avrà avuto un mancamento nel vedere cosa è successo durante la finale dihatocon la lingua e prima gli si è strusciato addosso. In queste serate la sua canzone «Made in Italy» è diventata sempre più gradita e apprezzata dal pubblico e in questa finale il cantante si è presentato sul palco con camicia, cravatta e gonna. "Ti piace che sono perverso e non mi giudichi", ha intonato il cantante rivendicando la sua spregiudicatezza. "Questo è il festival dell'amore, mi è scattato così all'improvviso", si è giustificato il cantante con Amadeus colto alla sprovvista dall'esibizione. Arrivano già i primi commenti sui social. Vladimir Luxuria ha commentato il ...

SANREMO - Se il b acio dato da Rocio Muñoz Morales ad Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo a veva sorpreso tutto il pubblico dell'Ariston (compresa Giovanna Civitillo , moglie del ...è un altro 'nemico' della politica, o almeno di una parte di essa, in questo Festival di Sanremo . Già il suo brano, Made in Italy, ha una forte connotazione sociale: per il gran finale ...

Sanremo, diretta serata finale. Rosa Chemical, bacio appassionato con Fedez. Gino Paoli incanta l'Ariston. ilmessaggero.it

Sanremo 2023, la diretta della finale: Rosa Chemical limona Fedez, Gianni Morandi si commuove omaggiando… Il Fatto Quotidiano

Rosa Chemical show, bacia e mima amplesso con Fedez - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sanremo, Rosa Chemical: "Non amo le etichette" - Spettacolo Agenzia ANSA

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Show di Rosa Chemical, la quota più trasgressiva del festival. Durante la sua esibizione - si presenta sul palco con una camicia con dei fori in corrispondenza dei capezzoli ...Rosa Chemical continua a far parlare di se al Festival di Sanremo. In queste serate la sua Made in Italy è diventata sempre più gradita al pubblico e in questa finale si presenta sul palco vestito con ...