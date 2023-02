Roma | Rauti | ' cordoglio e vicinanza a famiglia ed Esercito'

, 8 febbraio 2023 'E' una misura di civiltà rendere la barbara pratica dell'utero in affitto ... Accogliamo con favore la presentazione del disegno di legge a prima firma Malan e, che va nel ...Anche ieri aGiorgia Meloni ha ricordato la lunga marcia per arrivare fino a qui. La rivincita ... Ne ho parlato in una intervista a Isabella. La Perina è una intellettuale e non solo una ...Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. In questo tragico e doloroso momento esprimo la più commossa vicinan ...Foto LaPresse 09-06-2013 Roma, Italia politica Il sindaco uscente Gianni Alemanno vota con la moglie Isabella Rauti al seggio di via Giancarlo Bitossi, alla Balduina.Photo LaPresse09-06-2013 Rome ...