Roma | presa a pugni in faccia mentre rientra a casa | aggressione choc al Pigneto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Afferrata alle spalle,con violenza a scopo (sembrerebbe) di rapina. E’ ancora sottola ragazza di 36 anni aggredita brutalmente nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sulla Via Prenestina, al. Stando alle informazioni disponibili il malvivente, tuttora ricercato, ha tentato di sottrarre alla giovane il cellulare ma, non riuscendoci, anche per via della resistenza opposta dalla vittima, si sarebbe accanita su di lei. Per poi lasciarla a terra e fuggire via. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.