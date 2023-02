Danilo Salvatore Lucente Pipitone, 44 anni, ricoverato in codizioni gravissimi era stato assalito da una o più persone in via dei Sesamo. Nel suo curriculum anche missioni ...E'il militare aggredito a Centocelle. Il caporal maggiore dell'esercito, preso a calci e a pugni ...all'angolo tra via dei Sesami e viale Palmiro Togliatti nel quartiere di Centocelle a. ...

Pestaggio in strada a Roma, morto un militare dell'Esercito TGCOM

Roma, morto il militare aggredito a Centocelle Adnkronos

Lite in strada a Roma, morto militare dell'Esercito - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lite in strada a Roma, morto militare dell'Esercito RaiNews

E' morto il militare aggredito in strada a Roma AGI - Agenzia Italia

Ha lottato contro la morte dopo la vile aggressione, ancora senza colpevoli, subita in strada tra venerdì e sabato notte nella periferia di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come ...Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile. Al momento sarebbero due le persone iscritte nel registro degli indagati per la lite culminata nell'aggressione che ha portato alla morte del ...