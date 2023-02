Roma | morto caporale dell’Esercito ferito in una lite venerdì notte

(Di domenica 12 febbraio 2023) ÈilmaggioreSalvatore Lucente Pipitone, aggredito a– nella zona di Centocelle – nellatrae sabato nel corso di una. Il44enne era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile. su Open Leggi anche: Due donne uccise a Catania, le ultime parole del killer prima di suicidarsi davanti ai carabinieri: cosa sappiamo Varese, ucciso un uomo in un’operazione antidroga. Indagato il carabiniere che ha sparato Gorizia, automobilista fa inversione di marcia in autostrada: une ungrave L'articolo proviene da Open.

Danilo Salvatore Lucente Pipitone, 44 anni, ricoverato in codizioni gravissimi era stato assalito da una o più persone in via dei Sesamo. Nel suo curriculum anche missioni ...il caporale maggiore dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, aggredito nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle, periferia capitolina, nel corso di una lite. Due ...

Ha lottato contro la morte dopo la vile aggressione, ancora senza colpevoli, subita in strada tra venerdì e sabato notte nella periferia di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come ...Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile. Al momento sarebbero due le persone iscritte nel registro degli indagati per la lite culminata nell'aggressione che ha portato alla morte del ...