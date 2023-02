Roma | Foti | ' cordoglio per militare morto dopo aggressione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023), 12 feb. (Adnkronos) - "A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sentite condoglianze alla famiglia e a tutto l'esercito per la scomparsa del Caporal Maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Ha lottato contro la mortela vile, ancora senza colpevoli, subíta in strada tra venerdì e sabato notte nella periferia di, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come quello degli altri eroi che difendono le nostre strade, non sarà mai dimenticato e non resterà impunito". Lo dichiara Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.