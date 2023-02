Roma | Caporale maggiore dell’Esercito ucciso a calci e pugni per strada a Centocelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dopo un giorno di coma, è morto aDanilo Salvatore Lucente Pipitone, ilaggredito intorno alle 2 di notte dell’11 febbraio nella zona di, nella Capitale. Il 44enne era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I, dopo essere stato massacrato ae ain seguito a una lite per. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo dell’aggressione, in via dei Sesami, a poca distanza da via Palmiro Togliatti, il ferito era privo di conoscenza. Il 118 lo ha trasportato all’ospedale Vannini ma alla luce delle condizioni si è reso necessario il trasferimento all’Umberto I. La polizia è al lavoro per chiarire la dinamica dell’omicidio, ma per il momento non è chiaro cosa ...