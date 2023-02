Roma | 27enne gambizzato a Morena

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 27 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe con due colpi di pistola. E’ successo in via dei Sette Metri, in zona a, intorno alle 22,15 di ieri. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. A terra sono stati trovati alcuni bossoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il fatto è accaduto poco dopo le ore 22.30 di ieri sera, in Via dei Sette Metri, un 27enne di Ciampino ... in codice rosso dal 118 e ricoverato all'ospedale Sant' Eugenio di Roma. Sul posto diverse ... Il giovane, che vari precedenti, è in ospedale. L'agguato a colpi di pistola sabato sera in via dei Sette metri ...