Roma - Avanti con la realizzazione di nuovi centri per il rimpatrio, riammissioni a tutto spiano sulla rotta balcanica, pugno duro per piegare le Ong e accordi sempre più stretti con la Libia e con i ......polemiche a causa di una gestione allegra dei fondi e per avere chiuso gli occhi sui... contrasto alla criminalità transfrontaliera e intensificazione dei), ma anche di operare ...

Rimpatri, respingimenti e pugno duro con le Ong: sui migranti avanti con la linea Piantedosi la Repubblica

Migranti detenuti sottocoperta: come i richiedenti asilo sono tenuti in prigioni segrete su navi-traghetto pe… la Repubblica

Migranti: il nuovo direttore di Frontex assicura, non ci saranno respingimenti compiuti dall’Agenzia Agenzia Nova

I respingimenti forzati dei migranti dai porti dell’Adriatico Domani

Migranti e rifugiati: Caritas Europa, "no a respingimenti e violenza ... Servizio Informazione Religiosa

Dall’Ue solo impegni ma nulla di concreto. Le mosse del Viminale a partire dagli accordi più stretti con la Libia Roma - Avanti con la realizzazione di nuovi centri per il rimpatrio, riammissioni a ...“Invece di risposte che possono mettere a rischio la vita delle persone e portare a respingimenti e violenza all’interno ... su come prevenire gli arrivi in Europa e accelerare i rimpatri, Caritas ...