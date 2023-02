Ricoverata in ospedale per un forte mal di testa | morta ragazza di 28 anni

Portata all'Vannini, le sono stati dati dieci giorni di prognosi. Una settimana fa, di ... La vittima èin prognosi riservata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono molto ...Eduard è stato rianimato a lungo, ma si è spento poco dopo l'arrivo all'Ca' Foncello, mentre la mamma è statain stato di choc. Il piccolo era seduto sul sedile posteriore, ...Lo spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, dopo uno scambio di messaggi con Luca, l’unico figlio del tecnico romagnolo ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Bufalini di Cesena. «Dopo ...Il 44enne, che lavorava come infermiere all'ospedale militare del Celio, era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I dopo che alcuni passanti avevano allertato le forze dell ...