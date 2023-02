Ricerca | borse di studio per il Giappone | candidature entro il 28 febbraio 

(Di domenica 12 febbraio 2023) È aperto il bando per ricevere lediper ilofferte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Ledisono destinate atori operanti in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali. Il JSPS ha chiesto alle organizzazioni partner di agire in qualità di “Nominating Authority”, così da assicurare ed accrescere l’interesse ditori altamente qualificati dai Paesi coinvolti. Nel caso dell’Italia, l’amministrazione di riferimento è il MUR, che assegnerà 6dinell’anno fiscalese 2023/2024. Ledovranno essere presentateil 28 febbraio 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È aperto il bando per ricevere le borse di studio per il Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Le borse di studio sono destinate a ricercatori operanti in tutti i ...