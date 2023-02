(Di domenica 12 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –indove oltre dodici milioni di elettori sono chiamati per rinnovare le amministrazioni delle Regioni. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In entrambi i casi viene eletto presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, senza ballottaggio. Nella sfida è tra Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).Ina sfidarsi sono il presidente uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia ...

leggi anche ElezioniLazio 2023, la DIRETTA del voto:aperte, attesa per i risultati Elezioni2023, quali conseguenze per l'opposizione Per quanto possa sembrare contro ...Oltre 13 milioni di elettori. Si vota fino a domani alle 15, poi inizia lo spoglio. Primo banco di prova del governo dopo le politiche del 25 settembre ...

Elezioni regionali: urne aperte. Come si vota SondrioToday

Regionali, urne aperte per 13 milioni di italiani: ecco la posta in gioco La Stampa

Elezioni regionali, domani si aprono le urne in Lombardia e Lazio: incognita voto disgiunto Il Sole 24 ORE

Regionali, urne aperte in Lazio e Lombardia per i nuovi governatori Il Tempo

Regionali, domani e lunedì urne aperte nel Lazio e in Lombardia: come e quando si vota Secolo d'Italia

Dove e quando votano candidati e leader politici Nella Capitale Carlo Calenda di Azione voterà attorno alle 10 nella scuola di via del Lavatore, a due passi dalla fontana di Trevi… Leggi ...In Lombardia il rischio è che il popolo dell’astensione si riveli ben più ampio di quel 26,9 per cento fatto segnare nel 2018, quando alle urne si recarono in 5.762.459 elettori. Cinque anni fa ...