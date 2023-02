Regionali | Foti | ' come dice Meloni votare fa differenza sempre'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “il presidente del Consiglio Giorgia, ‘fa la'”. Così in un tweet il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso

... dovranno necessariamente portare a un immediato chiarimento', attacca. 'Chiediamo con ... essendoci la domenica lein Lombardia e nel Lazio. E questo è il motivo per cui il giorno dopo ...... dovrà lasciare quanto prima il suo incarico', conclude. 'Il doppiopesismo della Rai non è più ... essendoci la domenica lein Lombardia e nel Lazio. E questo è il motivo per cui il ...

Regionali. Foti: nel Lazio ospedali fatiscenti per colpa sinistra, ora si ... La Voce del Patriota

Regionali, Foti (FdI): Centrodestra unito con Fontana e Rocca Agenzia askanews

Dipartimenti regionali, governo Schifani completa le nomine dei ... Regione Sicilia

Tutti i candidati brianzoli alle elezioni regionali 2023 MonzaToday

Elezioni regionali, i candidati della lista Noi Moderati Rinascimento Sgarbi RomaToday

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Come dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ‘votare fa la differenza, sempre’”. Così in un tweet il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.Attacco di Fratelli d'Italia contro il Festival di Sanremo e Fedez: parla Foti Lisei e Messina contro Fedez a Sanremo ... ci sono le elezioni regionali. Motivi per cui mi sono fortemente dissociato ...