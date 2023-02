(Di domenica 12 febbraio 2023) Il leader di Azione, Carlo, hato presso il seggio vicino la Fontana di Trevi. “Bisogna andare are e mi auguro in. Quindi, non per appartenenza o perché te lo dice il capitano di turno. Votiamo pensando che la Regione è nostra”, ha detto entrando al seggio. “Come passerò la giornata? Andando a vedere la mostra ai Musei Capitolini sullarepubblica, possibilmente con i miei figli se riesco a trascinarli fuori di casa”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... Carlo. A dirla tutta sono cinque i candidati alla presidenza. E sempre nella platea ... Io ho vinto due volte allesenza i 5 stelle'. 'Con il Pd non abbiamo potuto lavorare insieme qui ...... se il vicepremier si gioca fino in fondo questa partita, chiudendola campagna per lea ... soprattutto se la candidata di Renzi edovesse incalzare da vicino il centrosinistra. ...

Regionali, Calenda vota a Roma: “andiamo a votare in modo libero e consapevole” Il Fatto Quotidiano

D’Amato: “Alle elezioni regionali del Lazio partita aperta”. Ma Calenda accusa il Pd la Repubblica

Regionali, Calenda: "Nessuna unità tra le opposizioni" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Regionali, Calenda: "Campagna elettorale tosta, non sentita dagli ... Agenzia ANSA

D’Amato: “Alle elezioni regionali del Lazio partita aperta”. Ma Calenda accusa il Pd la Repubblica

Carlo Calenda, ha votato presso il seggio vicino la Fontana di Trevi. “Bisogna andare a votare e mi auguro in modo libero e consapevole. Quindi, non per appartenenza o perché te lo dice il capitano di ...ROMA – Sono calcolati in 12 milioni, quindi oltre il 26% degli italiani, gli elettori chiamati alle urne, oggi e lunedì, 12 e 13 febbraio 2023, per scegliere governatori e consigli di due delle più ...