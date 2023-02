Regionali | affluenza a picco | il dato alle 12 nel Lazio e in Lombardia

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'ore 12 delle elezioninelè al 7,6 per cento, al 9,23 quellaurne della Regione(8,9 ilmedio). Va ricorche si può votare oggi domenica 12 febbraio fino23, e domani lunedì 13 febbraio d15. Ildelle 12 rappresenta un brusco arretramento rispettoscorseche era stata del 19,76%, come ricorda il Viminale. In(837 comuni su 1.504) l'è del 9,23% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 20,73%). Nel(174 comuni su 378) è del 7,61% (16,24%). Nel 2018, ...

12.32, primi dati: 8,9% Nei dati relativi a oltre il 50%(1.011) dei 1.882 comuni al voto per ledi Lombardia e Lazio, l'alle ore 12 è all'8,9% (era stata del 19,76% ...Oltre 13 milioni di elettori. Si vota fino a domani alle 15, poi inizia lo spoglio. Primo banco di prova del governo dopo le politiche del 25 settembre ...

Regionali: primi dati affluenza ore 12 all'8,9%, in calo - Politica Agenzia ANSA

Elezioni regionali: si vota in Lombardia e Lazio, seggi aperti oggi e domani per 12 milioni di ... Il Sole 24 ORE

Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Primi dati affluenza ore 12 all'8,9%, in calo. LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Regionali: l'affluenza, il crollo alle scorse politiche Agenzia ANSA

Entro mezzogiorno, con i seggi aperti da cinque ore, meno di un elettore su dieci della provincia di Pavia ha votato per le elezioni regionali. Siamo al 9,11 per cento, secondo i dati forniti da 179 ...12/02 12:32 Regionali, primi dati affluenza: 8,9% 12/02 08:00 Si vota nel Lazio e in Lombardia 12/02 08:00 Regionali,si vota nel Lazio e Lombardia ...