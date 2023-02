Regionali 2023 | l’affluenza alle 19 | in Bergamasca ha votato il 29 | 28%

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Bergamo. I dati delper le elezionidi domenica 12 febbraio innon lasciano scampo alla grande incognita che spaventava alla vigilia: l’astensionismo.12 in provincia di Bergamo hail 10,33% degli aventi diritto, in Lombardia il 9,20% (dati definitivi). Numeri in netto calo rispetto alla tornata elettorale delle politiche de settembre 2022. Nelledel 2018, a mezzogiorno nella nostra provinciaera al 22,75%, in Lombardia al 19,91%. Nel capoluogo bergamasco a mezzogiorno hal’11,24% (21,87 nel 2018), a Treviglio il 9,91% (20,70).19 in provincia di Bergamo hail 29,28% degli aventi diritto, in Lombardia il 27,17. Numeri in calo. Nelle ...