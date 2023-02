Reddito di Cittadinanza | queste famiglie perderanno il sussidio prima dei 7 mesi | ecco perché

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 12 febbraio 2023) Per molti italiani che hanno beneficiato deldista per arrivare la resa dei conti. Tantedovranno infatti dire addio ala breve. Una decisione che ha suscitato ira e delusione, ma chi sono i cittadini che non ne avranno più diritto? E perchè? La decisione del Governo ha fatto discutere, gli italiani sono letteralmente divisi, da un lato c’è chi sostiene che sia la cosa giusta, dall’altro chi si dice indignato.di, stop all’assegno Ilovetrading.itMa cosa sta per accadere? E chi sono i tanti italiani che tra pochiresteranno senza l’assegno mensile?di, stop alper loro Molti italiani devono dire addio al ...