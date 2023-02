Reazione di Ultimo alla mancata vittoria a Sanremo | “Per fortuna dei giornalisti…”

Leggi su biccy

(Di domenica 12 febbraio 2023) Quarto posto la prima serata, secondo giovedì e anche venerdì nella serata dei duetti,ha corso per lafinofine. Ieri sera però a trionfare è stato Marco Mengoni e tutti ci siamo chiesti ‘quale sarà ladi?‘. Questa volta nessuna sfuriata, il cantante di Alba è stato ironico ed ha pubblicato la suasimpatica su Instagram: “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando“. Ladial quarto posto. Hai ammirato l’alba almeno una volta nella vita? Per ...