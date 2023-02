Real Sociedad | Imanol | “Joselu è differenziale | forse l’Espanyol deve fare qualcos’altro senza di lui”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 febbraio 2023) 2023-02-12 15:05:25 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Bailiff ha sottolineato che la suaottiene in molti partiti lo fanno che i loro rivali non offrono il loro miglior livelloe questo genera più possibilità di loro, ma è chiaro cherecuperare l’efficacia perso nelle ultime partite, se vuoi ottenere di nuovo vittorie. L’uomo di Orio ha ammesso che la perdita diè molto importante pernon ha voluto dire se Sola e Merino, recuperati, saranno negli undici. “Beh, posso dire di no, come la scorsa giornata con Barrene, e poi metterla. Domani vedrai, non darò indizi, lascia che Diego abbia dei dubbi se giocano in avvio o ...