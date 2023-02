Real Madrid | Kroos | «Quando arriverà la mia decisione sul rinnovo? Non ci metterò molti mesi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Toni, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali Blancos dopo la vittoria nel Mondiale per Club Toni, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali Blancos. PAROLE – «Sono molto felice, gioco a calcio per serate così. Erano due partite che dovevamo vincere. Con tutto quello che abbiamo sofferto meritavamo di essere qui ma non nessuno ti regala niente, per l’Al-Hilal era la partita della vita e si è visto. Il futuro? Ci sto pensando. In ogni caso, sono sempre in contatto con il club. E posso dire per esperienza che questi argomenti si discutono meglio a porte chiuse.sarà ufficiale, lo saprai. Ela? Non ci...