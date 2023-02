Real Madrid | contatti avviati con Jurgen Klopp

Ilsoffre, ma batte l'Al - Hilal 5 - 3 e regala al tecnico italiano un altro titolo iridato dopo quelli del 2007 e del ...Ilguarda già al sostituto di Carlo Ancelotti. I Blancos avrebbero già avuto primi contatti con Jurgen Klopp Secondo quanto riferito da El Nacional, ilsi sarebbe già preparato ...

IL REAL MADRID PENSA A JOAO FELIX PER LA PROSSIMA STAGIONE - Sportmediaset Sport Mediaset

Psg, clamoroso Mbappé: gratis al Real Madrid nel 2024 Tuttosport

Real Madrid e Ancelotti campioni del Mondo: i complimenti social del Mian Milan News

Real Madrid, pronto uno "sgarbo" all'Atletico: per l'estate può arrivare Joao Felix TUTTO mercato WEB

Il Real Madrid guarda in casa Juventus per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "Defensa Central", i "Blancos" ...Per Ancelotti è il terzo mondiale per club, il secondo con il Real Madrid (l’altro con il Milan) Rete di Vinicius Junior al 13' e raddoppio di Valverde al 18'. Terzo trofeo intercontinentale per Carlo ...