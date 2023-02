Real Madrid | Ancelotti potrebbe lasciare | Klopp in pole per la panchina dei Blancos

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Carloladelcon un anno di anticipo rispetto al suo contratto. L’indiscrezione arriva da El Nacional, secondo cui il tecnico italiano dopo aver vinto il suo terzo Mondiale per Club in carriera non sarebbe comunque certo di proseguire la sua esperienza alla guida delle Merengues. L’eventuale sostituto sarebbe già stato individuato in Jurgen, attuale tecnico del Liverpool, che avrebbe già avuto un primo dialogo con la dirigenza deltrovando già una bozza d’accordo a livello economico. SportFace.