RdC | sarà obbligatoria la compilazione di questo nuovo modello Attenzione

Leggi su blowingpost

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Reddito di Cittadinanza è da sempre una misura al centro di numerosi dibattiti. Da quando lo abbiamo conosciuto,sostegno non ha fatto altro che trovare sostenitori – ma anche oppositori – e sappiamo bene ormai il governo attualmente in carica non ha mai visto di buon occhio la misura. Fin dal primo giorno delincarico, Giorgia Meloni ha sempre tenuto a sottolineare che il reddito di cittadinanza sarebbe stato se non abolito, sicuramente riformulato. Sono dunque in arrivo Grandi novità in merito al sussidio; qualcuno rischia anche di non percepirlo più, ma vediamo perché e soprattutto cosa viene richiesto. A breve alcune famiglie non rischiano di non percepire più il sussidio: stiamo parlando di circa 440 mila interessati che non avranno più accesso alla misura, e dovranno quindi rendersi occupabili, e sembra proprio che sia pronto ...