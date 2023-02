Rapinata della borsa una donna a Portici | indagini in corso

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRapina ieri sera verso le 22.00 in via del Corallo nei pressi dello svincolo autostradale a(Napoli). La conducente di un’auto è stata avvicinata da un’altrache, armata di pistola, si è impossessatapoggiata sul sedile anteriore lato passeggero. La rapinatrice si sarebbe allontanata salendo a bordo di un’altra auto guidata da un complice. Sono indei Carabinieritenenza di Ercolano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

