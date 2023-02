(Di domenica 12 febbraio 2023) Ottnon sbaglia nulla nell’ultima giornata e completa l’opera, aggiudicandosi ildindo inal Mondiale WRCdopo due round. L’estone della Ford, alla seconda affermazione della carriera in questo evento (dopo il 2019 con Toyota), ha gestito benissimo il vantaggio accumulato ieri nei confronti delladi Craig Breen, trionfando alla fine con un margine di 18?7 anche grazie alla strategia della casa coreana.ha infatti optato per un team order, scontando deliberatamente una penalità di 10? con Breen (che disputerà solo alcune tappe della stagione) prima dellain modo da favorire la prima guida Thierry Neuville, che ha però commesso un errore nella speciale ...

I due passaggi sulla lunga Västervik hanno aperto la giornata conclusiva del2023. Nonostante la complessità della prova, che in alcuni tratti presentava ghiaia oltre alla consueta neve, la situazione in classifica generale è restata quasi immutata, rinviando ogni ...La Toyota, che ha trionfato nelle ultime tre edizioni deldi, si aspettava e si aspetta di più. Soprattutto da Kalle Rovanperä, il giovanissimo campione in carica e primo un anno fa,...

Rally Svezia 2023, Ott Tanak vince e vola in testa al Mondiale! Due Hyundai sul podio, a Lappi la Power Stage OA Sport

Dal Rally di Germania 2017 al Rally di Svezia 2023. Ott Tanak e M-Sport Ford, 5 anni e mezzo dopo esatti. si ritrovano a festeggiare in maniera inattesa - ma meritata - un successo in un evento WRC.