Rai | Meloni vuole Rossi come ad | ma potrebbe stare in carica solo 18 mesi Ecco perché il governo studia la legge ad personam

(Di domenica 12 febbraio 2023) Carlo Fuortes traballa, Giampaoloscalpita. Ilusare l’affaire Fedez-Sanremotesta d’ariete per sostituire i vertici della Rai, accusati di aver permesso lo show “politico” del rapper (in cui tra l’altro è stata strappata la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista). L’obiettivo è far cadere Fuortes, l’amministratore delegato scelto dalDraghi, per sostituirlo con, già consigliere d’amministrazione e presidente di RaiNet, storico uomo di riferimento di Fratelli d’Italia nella tv pubblica. Ma la strada non è semplice: l’attuale cda, insediato nel 2021, scadràa luglio 2024. Prima di allora, per cambiare l’ad (che del cda è membro) serve revocarlo oppure convincerlo a dimettersi. Se anche una di queste due ...

...polemica Sanremo -'Non voglio assolutamente arrivare' alla sostituzione dei vertici della. ... Opposizione all'attacco 'La premierè d'accordo con le parole inquietanti pronunciate da ...... scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia, che ha già votato nel seggio dell'... in ordine alfabetico, Donatella Bianchi, 59 anni, volto televisivoed ex presidente del Wwf ...

Assedio ai vertici Rai, il centrodestra avvia l’operazione repulisti: rischia pure Fuortes la Repubblica

Fedez, FdI all’assalto della Rai: Meloni vuol cacciare l’ad Fuortes Il Fatto Quotidiano

Rai, Meloni vuole Rossi come ad: ma potrebbe stare in carica solo 18 mesi Il Fatto Quotidiano

Dopo Sanremo scatta la rivoluzione in Rai. Vertici e informazione, cambia tutto Il Tempo

L’ira di Meloni su Sanremo per il caso Fedez: hanno passato il segno. La scelta di accelerare il cambio alla... Corriere della Sera

Giorgio La Porta sostiene che un governo che promette ritorsioni contro una dirigenza Rai che non ha impedito un bacio tra due ... Eppure non ci pare che la sua Giorgia Meloni sia felice che wualcuno ...Per questo Meloni è costretta a fare quello che le riesce meno bene ... In passato ha lavorato per il Post, per la Rai e per il progetto di factchecking Pagella Politica. Giulia Merlo si occupa di ...