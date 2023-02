Ragazza 16enne di origini egiziane picchiata da genitori e fratello | non accettano il fidanzato Lei dice tutto a scuola

(Di domenica 12 febbraio 2023) Unadi 16 anni è statae maltrattata da tre persone della sua famiglia, che non approvavano la sua relazione con un ragazzo. La senne , di origine egiziana , ma residente a ...

... mentre per il padre e la madre è stato stabilito il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia ed anche di comunicazione con la. L'indagine ha avuto inizio lo scorso ...Laera preoccupata, sembrava sofferente, stanca in volto, impaurita e silenziosa. Inoltre, ... Dopo averla ascoltata e aver svolto degli accertamenti, laè stata accompagnata in una ...

