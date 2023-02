Rabiot lancia la Juve | 1-0 alla Fiorentina | tecnologia e VAR protagonisti

6.5 : non la migliore prestazione da parte del centrocampista francese che forse non è ... Archiviato l'impegno con la Fiorentina , la Juventus sicon tutte le sue energie sull'Europa ...Juventus - Fiorentina, alla vigilia del match di Serie A, mister Allegri parla in conferenza stampa: tutto quello che ha detto. Juventus - Fiorentina manca poco ad un match veramente da cardiopalma. ...Il vantaggio però è maturo e arriva al 34' con l'incornata di Rabiot su assist al bacio di Di Maria ... Nel secondo tempo la Juve trova il raddoppio con Vlahovic, che, lanciato su una bella imbucata ...A completare la mediana saranno Locatelli e Rabiot, mentre sul versante sinistro verrà schierato Kostic. La retroguardia a tre dovrebbe essere confermata, mentre a centrocampo ballottaggio sulla ...