Psg nei guai | lo spogliatoio è a pezzi | “urla e insulti alla squadra” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Psg è unafortissima, in grado di vincere tutto. La compagine di Galtier guida la classifica della Ligue 1, la situazione è però ancora apertissima con il Marsiglia che non molla un colpo. Nell’ultima giornata è arrivata una pesante sconfitta contro il Monaco, la gara è stata condizionata dalle indisponibilità (Messi e Mbappé out) e la rosa decimata da un virus. E’ sempre più vicina la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, i francesi non potranno permettersi nuovi passi falsi. La situazione, dentro e fuori dal campo, è già molto delicata. Secondo la stampa francese il clima è tesissimo train campo,nelloe fischi dagli spalti. Foto di Christophe Petit Tesson / AnsaSono emersi problemi anche dal punto di vista tecnico e tattico, la ...